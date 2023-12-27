Новый, 672-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован ухудшающимся положением украинцев в связи с новым законом о мобилизации. По признанию депутата Верховной рады Евгения Шевченко, этот закон нарушает права и свободу граждан, он призван «загнать наших мужиков, как собак, в угол». В интервью киевскому политологу Вадиму Карасёву он предупредил также, что «эти же собаки станут волками». В таком случае страна может получить обратный эффект, рассуждает политик.

Тем временем начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар назвал пугающей ситуацию — новые российские БПЛА с другими рабочими частотами делают средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) неэффективными.

На купянском направлении российские расчёты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, живую силу и огневые средства ВСУ.

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