Компания MSC подтвердила нападение на одно из своих судов в Красном море
Берн, 27 декабря, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Швейцарский контейнеровоз Mediterranean Shipping Company (MSC) подтвердил информацию о нападении на одно из своих судов UNITED VIII в Красном море 26 декабря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
«MSC подтверждает, что 26 декабря 2023 года контейнеровоз MSC UNITED VIII подвергся нападению во время прохождения транзитом через Красное море», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл, когда судно направлялось из порта Короля Абдаллы в Саудовской Аравии в Пакистан. О нападении, в результате которого никто не пострадал, судно проинформировало находящийся неподалёку военный корабль коалиционных сил.
Ранее во вторник движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за нападение на контейнеровоз UNITED VIII, проходивший в Красном море под флагом Либерии.
Как передавало ИА Регнум, 23 декабря центральное командование Военно-морских сил США сообщило о нападении на шедшие под флагами Норвегии и Индии суда BLAAMANEN и SAIBABA. Хуситы атаковали суда в Красном море при помощи беспилотных летательных аппаратов.