Берн, 27 декабря, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Швейцарский контейнеровоз Mediterranean Shipping Company (MSC) подтвердил информацию о нападении на одно из своих судов UNITED VIII в Красном море 26 декабря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Frans Berkelaar Танкер компании Mediterranean Shipping Company (MSC)

«MSC подтверждает, что 26 декабря 2023 года контейнеровоз MSC UNITED VIII подвергся нападению во время прохождения транзитом через Красное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда судно направлялось из порта Короля Абдаллы в Саудовской Аравии в Пакистан. О нападении, в результате которого никто не пострадал, судно проинформировало находящийся неподалёку военный корабль коалиционных сил.

Ранее во вторник движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за нападение на контейнеровоз UNITED VIII, проходивший в Красном море под флагом Либерии.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря центральное командование Военно-морских сил США сообщило о нападении на шедшие под флагами Норвегии и Индии суда BLAAMANEN и SAIBABA. Хуситы атаковали суда в Красном море при помощи беспилотных летательных аппаратов.