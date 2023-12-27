Москва, 27 декабря, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Правительство России поддержало поправки в закон «О защите прав потребителей», устанавливающие правила списания платежей за подписки в интернете, говорится в соответствующем отзыве.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Вместе с тем отмечается необходимость доработки этой инициативы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в тексте документа, который цитируется ТАСС.

При этом часть положений поправок противоречит законодательству, поэтому и их предлагается исключить. Этот законопроект внесли в Госдуму в июле 2023 года.

Авторы документа предложили сделать обязательным указание даты списания платежа в уведомлении, а также информировать о способе одностороннего отказа от договора на подписку и указывать сайт, который можно использовать для этой процедуры. В случае, если уведомление при списании средств отсутствовало, то сервис будет обязан вернуть эти деньги.

При этом в действующей редакции говорится, что пользователю придётся перед каждым списанием подтверждать своё согласие, что может создать неудобства. Кроме того, это требование может помешать изначальной цели документа — инициатива должна обезопасить людей от недобросовестных сервисов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Банк России с предложением предоставить право пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов с целью этой категории людей от мошенников. Авторы инициативы пояснили, что аферисты используют именно такие инструменты для обмана пожилых людей.

Они посчитали, что пенсионеру будет достаточно оставить себе возможность снимать наличные, оплачивать покупки в обычных магазинах и получать входящие переводы.