Белград, 27 декабря, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Киев по итогам украинского конфликта способен потерять Одессу, Харьковскую область и некоторые территории на западе Украины, сообщила сербская газета «Политика».

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины

По мнению авторов публикации, переход Одессы и Харьковской области под контроль России стал стратегической необходимостью. Кроме того, в статье говорится, что окружение и блокада могут ждать и украинскую столицу.

В газете считают вероятным такой исход в случае, если украинское общество не решится свергнуть нынешний киевский режим и пойти на мир с Россией. Кроме того, авторы статьи напомнили о территориальных претензиях в адрес Украины со стороны Польши и Венгрии.

В издании отмечают, что всё это происходит на фоне сокращения западной помощи Киеву. Авторы публикации полагают, что самым приемлемым выходом из конфликта для Украины станет раздел страны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что Польша, Румыния и Венгрия могут начать раздел украинских территорий. Он подчеркнул, что это вызовет полный распад Украины.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти Польши мечтают вернуть свои земли, которые после Второй мировой войны отошли Украине. Он добавил, что только Российская Федерация могла стать единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины.