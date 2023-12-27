Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 27 декабря уничтожили беспилотный летальный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник», — написал губернатор.

По его словам, последствия случившегося уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в Грайворонском городском округе в ВСУ атаковали мост, применив дрон-камикадзе. Это произошло вблизи посёлка Совхозный в момент, когда дорожные службы проводили ремонтные работы. БПЛА попал в асфальтоукладочный каток и ранил трёх рабочих.

24 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что с начала проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили около 10 040 беспилотников, а также 558 самолётов и 261 вертолёт противника.