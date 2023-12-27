Луганск, 27 декабря, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории региона в новогодние праздники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ЛНР 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах… приостанавливается с 23:00 31.12.2023 до 04:00 08.01.2024», — говорится в указе главы ЛНР, который вступит в силу со дня опубликования.

Отмечается, что при этом комендантский час сохраняется в Кременском, Сватовском и Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске, Рубежном, Лисичанске и Северодонецке.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о продлении действия комендантского часа. С 7 ноября он действует с 20:00 до 06:00 по местному времени. Также губернатор попросил жителей учитывать изменения в указе при планировании поездок.