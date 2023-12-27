Владивосток, 27 декабря, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в акватории залива Петра Великого у острова Русского возле Владивостока, сообщается на сайте на сайте онлайн-мониторинга землетрясений в России.

ИА REGNUM Океан

Подземные толчки произошли 27 декабря примерно в пять утра по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 40 км от центра Владивостока и залегал на глубине 520 км.

Представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами в беседе с «РИА Новости» уточнил, что подземные толчки не ощущались из-за их средней магнитуды и большой глубины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Оно также задело провинцию Цинхай.

От последствий подземных толчков погибли более 100 человек. Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при землетрясении. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь проинформировал китайские власти о том, что Российская Федерация готова оказать содействие в ликвидации последствий подземных толчков.