Москва, 27 декабря, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки весь 2024 год будут любыми способами и методами поддерживать украинский конфликт, заявила 26 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Они [США. — Ред.] будут делать всё для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву», — сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Она подчеркнула, что Вашингтон рассчитывает продолжить финансовую поддержку Киева за счёт своих налогоплательщиков. В то же время США будут побуждать Вооружённые силы Украины совершать жуткие действия, в том числе террористические.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в 2024 году Вооружённые силы России поставят окончательную точку в специальной военной операции. Он подчеркнул, что на данный момент российские военные ежедневно продвигаются вперёд, оттесняя противника и освобождая территории. При этом, по его словам, ВС России продвигаются с наименьшими потерями.