Париж, 27 декабря, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются организовать революцию в Сербии, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС… На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры», — заявил политик.

Филиппо напомнил, что в стране были организованы различные демонстрации, преимущественно в университетах и у мэрии столицы Сербии. По его словам, НАТО преследует цель установления в Сербии «вассального режима».

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря порядка тысячи сторонников прозападной оппозиции организовали новое шествие в центре Белграда. Как сообщил телеканал RTS1, толпа протестующих собралась у здания избирательной комиссии. Участники демонстрации призывали пройти маршем к Палате правосудия и требовали отпустить задержанных на предыдущих митингах.

Напомним, 17 декабря в Сербии состоялись выборы в национальный парламент, после чего в стране начались массовые акции протеста оппозиции, включая прозападной коалиции «Сербия против насилия».