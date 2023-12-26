Дамаск, 27 декабря, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в понедельник, 25 декабря, уничтожили в сирийской провинции Идлиб два пункта управления и склады боевиков, обстреливавших сирийские правительственные войска. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

«ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооружённых формирований, причастных к провокационных обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он.

По его словам, в результате ударов ВКС России уничтожили два пункта управления и несколько складов материальных средств боевиков.

Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещённые в России организации). В результате огня со стороны боевиков погиб один военнослужащий, ещё один получил ранения.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Вадим Кулить сообщил, что российская авиация поразила объекты боевиков в провинции Идлиб. В результате атаки были уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористов.