Москва, 27 декабря, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал создание новейшей бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение». Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

«Вы знаете систему дистанционного минирования «Земледелие»… Прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить её потенциал: она может использовать одновременно, как машина дистанционного минирования, и как РСЗО… Работа получила говорящее название «Возрождение», — сказал Чемезов.

Он также отметил, что прошедшие испытания только подтвердили правильность выбранного пути модернизации. По словам гендиректора «Ростех», разработка является очень актуальной, а серийный выпуск РСЗО «Возрождение» планируется на первую половину 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее польское издание Interia сообщило, что Вооружённые силы России получили модернизированную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», способную перехватывать как мини-дроны, так и управляемые артиллерийские ракеты и высокоскоростные баллистические цели. Авторы материала отметили, что доставленные на фронт машины создадут серьёзные проблемы для ВСУ, сделавшие ставку на беспилотные летательные аппараты.