Казань, 27 декабря, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в Татарстане матери участника спецоперации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственными органами… возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (статья 105 УК РФ — убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, двоих подозреваемых — граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения — объявили в розыск.

Руководителю следственного управления СК РФ по Татарстану поручили докладывать главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих подозреваемых в жестоком избиении участника спецоперации. На мужчину напали после замечания о припаркованном на тротуаре автомобиле.

После драки злоумышленники скрылись с места происшествия, однако в течение нескольких минут после прибытия полицейские смогли обнаружить подозреваемых и задержать. Ими оказались два уроженца Грузии, имеющих в России регистрацию.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Одного из них суд арестовал и направил в СИЗО.