Берлин, 27 декабря, 2023, 00:44 — ИА Регнум. В Германии арестовали гражданина Таджикистана в связи с делом о подготовке вооружённого нападения на Кёльнский собор, говорится в сообщении, опубликованном 26 декабря на сайте полиции города.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

«В связи с расследованием угрозы для Кёльнского собора полиция Кёльна провела в канун Рождества обыск в квартире Везеле силами специальных подразделений и задержала пять человек. Четверо из них были отпущены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего гражданина Таджикистана, в отношении которого были получены сведения, относящиеся к государственной безопасности. По решению окружного суда Оберхаузена мужчину поместили под стражу сроком до 7 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября аэропорт Гамбурга временно закрыли из-за вооружённого мужчины, который на автомобиле Audi прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолётов, где открыл стрельбу и выбросил из окна машины две горящие бутылки. Вместе с ним в автомобиле находилась его четырёхлетняя дочь. 5 ноября вооружённый мужчина сдался полиции. Согласно данным агентства TPA, мужчина — этнический турок, который поссорился с женой на почве спора об опеке над ребёнком.