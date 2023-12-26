Белград, 26 декабря, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Приблизительно тысяча сторонников прозападной оппозиции прошла маршем по центру Белграда, сообщает телеканал RTS1.

IMAGO/Global Look Press

Толпа собралась у здания избирательной комиссии Сербии. Затем прозвучали призывы пройти маршем к Палате правосудия (министерство юстиции республики).

Движение по улицам, по которым шли участники акции, было перекрыто. Возле здания Палаты правосудия они провели ещё одно собрание, потребовав отпустить задержанных на предыдущих митингах.

Протестующие разошлись, но пообещали провести новые акции.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря сторонники прозападной оппозиции провели шествие к управлению полиции Белграда. Они потребовали предоставить им сведения о лицах, задержанных 24 декабря во время беспорядков возле здания администрации города.

17 декабря в Сербии состоялись выборы в национальный парламент, а также муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, включая прозападной коалиции «Сербия против насилия».

26 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад загнал Сербию в жёсткие рамки — либо быть с западными странами, либо с Россией. Она отметила, что в такой же ситуации оказывалась Украина. Вместе с тем, по словам Захаровой, сербские власти не допустили в стране украинского сценария.