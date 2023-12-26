Тель-Авив, Израиль, 26 декабря, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали военные объекты в расположенном на юге Израиля городе Эйлат. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

Ahmad Hasaballah/Global Look Press

«Военно-воздушные силы Йемена провели операцию с применением нескольких беспилотников против военных целей в Умм ар-Рашраше (арабской название города Эйлат — ред.) и других районах оккупированной палестины», — приводит его слова телеканал Al Masirah.

Ранее хуситы совершили нападение на два нефтяных танкера BLAAMANEN и SAIBABA, проходившие в Красном море под флагами Норвегии и Индии. Об атаках на танкеры при помощи беспилотных летательных аппаратов американским военным стало известно в вечернее время 23 декабря.

Как передавало ИА Регнум, йеменское правительственное информационное агентство Saba сообщило, что Йемен подготовил для участия в войне в секторе Газа порядка 20 тысяч хуситов. По информации источника, выпускники, прошедшие подготовку правящим на севере Йемена движением «Ансар Аллах», выразили готовность принять участие в боевых действиях против Израиля и американской коалиции.