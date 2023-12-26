Москва, 26 декабря, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Виолетту и Сергея Бида, свидетельствует база розыска ведомства.

Максим Богодвид/РИА Новости Сергей Бида

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Аналогичная карточка открыта на имя Виолетта Бида. По каким именно статьям МВД начало розыск, в базе не уточняется.

В 2021 году на Летней Олимпиаде в Токио Сергей Бида выиграл серебрянную медаль в командном турнире. Его супруга — Виолетта Бида является призером чемпионата мира.

Спортсмены переехали в США и живут в Калифорнии. Сергей Бида, являясь действующим офицером Росгвардии, и Виолетта Бида, будучи военнослужащей, приняли участие в американском чемпионате без согласия российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Он участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).