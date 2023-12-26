Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита стран СНГ обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана газовое сотрудничество, сообщил вечером 26 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«Мы видим, что на полях саммита лидеры Узбекистана и Казахстана обсуждают с Путиным тему сотрудничества в газовой области», — заявил представитель Кремля в интервью «Известиям».

Как сообщало ИА Регнум, на неформальный саммит СНГ прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Во время заседания Путин заявил о востребованности сотрудничества в борьбе с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства также призвал не прекращать проведение памятных акций, посвящённых погибшим в годы Великой Отечественной войны, таких как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти».

В рамках саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились после обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года. Они обменялись рукопожатиями. В завершении мероприятий российский лидер поздравил участников саммита с Новым годом и пожелал им счастья и благополучия.