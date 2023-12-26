Москва, 26 декабря, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с полицией задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет. Об этом стало известно вечером 26 декабря.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

Задержали мигрантов в районе улицы Верхние Поля, в районе рынка «Садовод».

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — сообщило РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что военные следователи активно выявляют граждан, нарушающих закон в контексте гражданства и воинского учёта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря на рынке «Садовод» произошёл инцидент с участием мигрантов, когда один из них попытался сбежать от правоохранителей, и в итоге провёз одного из них на капоте автомобиля, а затем несколько раз ударил. Мигранта задержали, но несколько десятков его коллег решили помешать полиции. Следователи возбудили шесть уголовных дел. Всего с целью проверки задержали 82 человека, 22 из которых оштрафовали и выдворили из России за миграционные нарушения. Более 50 оштрафовали за неповеновение полицейским и поместили под административный арест. Только девять из всех задержанных не имели проблем с законом.