Москва, 26 декабря, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин рассказал, как едва не получил пулю во время обстрела в зоне специальной военной операции. Артист поделился, что его спас бронежилет, которым он долгое время пренебрегал, надеясь на удачу.

Дмитрий Коротаев /ИЗВЕСТИЯ Иван Охлобыстин

«Мы напоролись на ДРГ и, правда, вот, прилетело. У нас не было перспективы, что мы попадём в кашу. Но нарвались, и, слава Богу, были в брониках», — рассказал он в интервью Mash.

При этом он уточнил, что не почувствовал попадания, а понял, что произошло, только когда ему на это указал находившийся рядом напарник.

«Я посмотрел, действительно. Причём у меня в разгрузке был, помимо рожков, молитвослов, я подарить хотел командиру подразделения, и у меня по корешку два слова сквозануло», — рассказал актёр.

Как сообщало ИА Регнум 20 декабря, дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина рассказала, что он «словил пулю», когда в очередной раз отправился в Донбасс с гуманитарным грузом. Охлобыстин публично поддержал решение российских властей о проведении спецоперации. По его мнению, в тяжёлые времена нужно оставаться со своей страной.