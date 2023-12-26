Запорожская область участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний»
Мелитополь, 26 декабря, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Акция «Ёлка желаний» в Запорожской области проходит второй год. Депутаты всех уровней и исполнительные органы власти воплощают желания детей Запорожской области и всей России. Ёлки желаний установлены в приемных Евгения Балицкого и Галины Данильченко.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 7 декабря дал старт акции в регионе. «Мне выпала возможность исполнить желание шестилетней Мирославы из Бердянска, мечтающей о велосипеде, Евгения и Виктории из Весёлого, которые мечтают о поездке в Санкт-Петербург, а также десятилетнего Сергея и пятилетней Киры из Бердянска, которые мечтают полетать на военном вертолете Ми-8», — поделился он в своём телеграм-канале. Посещая стенды выставки-форума «Россия», губернатор исполнит желания ещё трёх детей из России.
Секретарь запорожского регионального отделения «Единой России», глава города Мелитополь Галина Данильченко присоединилась к акции и исполнит желание шестилетнего Тимура из Днепрорудного Васильевского района. Он мечтает стать пианистом, поэтому загадал синтезатор, который поможет ему заниматься музыкой.
Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Ангелина Ярчук и её заместитель Людмила Новикова исполнили желания детей из Мелитополя. Ярчук подарила 4-летней Карине кукольный домик, а Новикова поздравила 12-летнего Арсения, подарив ему баскетбольную корзину и мячи. «Участвовать в мероприятиях, призванных приносить радость, всегда вдохновляюще. Рада, что смогла внести свой вклад и порадовать 4-летнюю Карину. Кукольный домик — символ уюта и детской мечты», — подчеркнула руководитель фракции.
«Никогда прежде я так не стремился стать для ребенка своего рода волшебником и подарить ему веру в новогоднее чудо. Я очень привержен этой акции и с радостью помогаю создавать праздничное настроение среди детей. Мне бы хотелось, чтобы вера в чудеса никогда не покидала сердца и души не только детей, но и взрослых», — рассказал депутат Заксобрания Евгений Данно. Он исполняет желание одиннадцатилетнего Егора из Бердянска, который хочет получить в подарок велосипед.
Необычное желание ребёнка попалось депутату Заксобрания Екатерине Степанюк. Трёхлетняя Дарья загадала подарок-сюрприз.
Губернатор Новгородской области уже исполнил желания шести детей Энергодара. Губернатор Архангельской области исполнил мечту ребёнка из Мелитополя, подарив ему спортивную стенку.
Кроме того, главы Кировской, Ярославской, Пензенской, Псковской областей, а также Республики Кабардино-Балкарии и Республики Ингушетии исполнят желания детей из Запорожской области.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» стартовала 20 декабря. В ней принимают участие дети от 3 до 17 лет, которые нуждаются в дополнительной поддержке и защите. Среди них дети, которые проживают в новых регионах — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.