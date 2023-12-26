Мелитополь, 26 декабря, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Акция «Ёлка желаний» в Запорожской области проходит второй год. Депутаты всех уровней и исполнительные органы власти воплощают желания детей Запорожской области и всей России. Ёлки желаний установлены в приемных Евгения Балицкого и Галины Данильченко.

ER.ru Запорожская область участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 7 декабря дал старт акции в регионе. «Мне выпала возможность исполнить желание шестилетней Мирославы из Бердянска, мечтающей о велосипеде, Евгения и Виктории из Весёлого, которые мечтают о поездке в Санкт-Петербург, а также десятилетнего Сергея и пятилетней Киры из Бердянска, которые мечтают полетать на военном вертолете Ми-8», — поделился он в своём телеграм-канале. Посещая стенды выставки-форума «Россия», губернатор исполнит желания ещё трёх детей из России.

ER.ru Запорожская область участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний»

Секретарь запорожского регионального отделения «Единой России», глава города Мелитополь Галина Данильченко присоединилась к акции и исполнит желание шестилетнего Тимура из Днепрорудного Васильевского района. Он мечтает стать пианистом, поэтому загадал синтезатор, который поможет ему заниматься музыкой.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Ангелина Ярчук и её заместитель Людмила Новикова исполнили желания детей из Мелитополя. Ярчук подарила 4-летней Карине кукольный домик, а Новикова поздравила 12-летнего Арсения, подарив ему баскетбольную корзину и мячи. «Участвовать в мероприятиях, призванных приносить радость, всегда вдохновляюще. Рада, что смогла внести свой вклад и порадовать 4-летнюю Карину. Кукольный домик — символ уюта и детской мечты», — подчеркнула руководитель фракции.

ER.ru Запорожская область участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний»

«Никогда прежде я так не стремился стать для ребенка своего рода волшебником и подарить ему веру в новогоднее чудо. Я очень привержен этой акции и с радостью помогаю создавать праздничное настроение среди детей. Мне бы хотелось, чтобы вера в чудеса никогда не покидала сердца и души не только детей, но и взрослых», — рассказал депутат Заксобрания Евгений Данно. Он исполняет желание одиннадцатилетнего Егора из Бердянска, который хочет получить в подарок велосипед.

Необычное желание ребёнка попалось депутату Заксобрания Екатерине Степанюк. Трёхлетняя Дарья загадала подарок-сюрприз.

Губернатор Новгородской области уже исполнил желания шести детей Энергодара. Губернатор Архангельской области исполнил мечту ребёнка из Мелитополя, подарив ему спортивную стенку.

Кроме того, главы Кировской, Ярославской, Пензенской, Псковской областей, а также Республики Кабардино-Балкарии и Республики Ингушетии исполнят желания детей из Запорожской области.

ER.ru Запорожская область участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний»

Всероссийская акция «Ёлка желаний» стартовала 20 декабря. В ней принимают участие дети от 3 до 17 лет, которые нуждаются в дополнительной поддержке и защите. Среди них дети, которые проживают в новых регионах — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.