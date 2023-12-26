Донецк, 26 декабря, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Представительницы «Женского движения «Единой России» — одни из первых, кто стал оказывать помощь военнослужащим на фронте Донбасса и всячески поддерживал тыл.

ER.ru Участницы «Женского движения «Единой России» рассказали о работе в ДНР

В чем особенность женщин Донбасса, рассказали председатель «Женского движения «Единой России» в ДНР Екатерина Мартьянова и представительница «Женского движения «Единой России» в Ясиноватой Наталья Филиппова.

— С чего началось «Женское движение» в ДНР?

Екатерина Мартьянова: «Мы стали заниматься здесь гуманитарной помощью с 2014 года и побывали практически во всех населенных пунктах региона, в том числе и прифронтовых. Мы одни из первых были в Дебальцево и Иловайске с «Доброй корзиной» от общественного движения «Донецкая Республика».

ER.ru Участницы «Женского движения «Единой России» рассказали о работе в ДНР

Наталья Филиппова: «И, когда началась спецоперация, мы продолжили свою работу, и в первые же дни поехали в освобожденные населенные пункты».

— Что вас мотивирует заниматься этой деятельностью?

Екатерина Мартьянова: «То, что наша помощь нужна. Если понимаешь, что ты кому-то нужен и человек ценит твою деятельность, это большая мотивация. Мы с подругами из «Женского движения «Единой России» как магнитики притягиваемся друг к другу и становимся силой, которая созидает и творит. Я очень горжусь своими женщинами, своими сёстрами по делу».

ER.ru Участницы «Женского движения «Единой России» рассказали о работе в ДНР

Наталья Филиппова: «Общественная деятельность — это осознанный выбор. Мы помогаем другим по зову сердца, нам важно приносить пользу обществу. Каждый человек может быть полезным своему городу, краю, стране. И здесь не играют роли ни пол, ни возраст, ни социальное положение. Помогать можно в разных масштабах — главное, на деле, а не на словах».

— В чём отличительная черта «Женского движения «Единой России»?

Екатерина Мартьянова: «Женщины в Донбассе — особые. Потому что мы никогда не выбирали легкий путь. Наши женщины и в шахту опускались, и на заводах работали. Это особый характер. Мы сильные и добрые. Мы мало говорим, но много делаем. Нас около восьми тысяч, и мы создали 26 женсоветов в населенных пунктах нашей республики. Также мы запустили различные треки — «Женский клуб», «Сестринское дело», «Моя наставница», «Книга памяти», «Ты не одна» и другие».

ER.ru Участницы «Женского движения «Единой России» рассказали о работе в ДНР

Наталья Филиппова: «У нас несколько центров по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и браслетов-оберегов для военнослужащих. Наши женщины в свободное время после работы бегут в эти центры, под обстрелами, чтобы передать свое тепло и заботу тем парням, которые сейчас на передовой».

— Какие планы на будущий год у «Женского движения «Единой России» в ДНР?

Екатерина Мартьянова: «Так как следующий год объявлен Годом семьи — работать с семьями, популяризировать ценности семьи. И доносить важную мысль, что дети — это не помеха, дети — это счастье. С детьми можно и работать, и развиваться, и быть успешной женщиной».

ER.ru Участницы «Женского движения «Единой России» рассказали о работе в ДНР

Наталья Филиппова: «В Год семьи как никогда важно восстановление ценностей крепкой и многодетной семьи. И мы, представительницы «Женского движения», также будем вести работу в этом направлении — помогать и поддерживать семьи участников СВО, вдов, многодетные и малообеспеченные семьи».