Москва, 26 декабря, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Сторона гособвинения в суде по делу о поставке неисправных комплексов защиты Крымского моста запросила для обвиняемого полковника Росгвардии Сергея Волкова семь лет лишения свободы, а также лишения его наград и воинского звания, сообщил 26 декабря ТАСС.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

«В ходе прений сторон гособвинение запросило для Волкова наказание в виде семи лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковника и государственных наград», — процитировали журналисты пресс-секретаря Второго Западного окружного военного суда.

Обвинение также требует, чтобы Волкову после освобождения запретили занимать руководящие должности в течение трёх лет. При этом обвиняемый отрицает свою вину и заявляет, что действовал в соответствии с установленным порядком и не нарушал законодательство.

О задержании Волкова стало известно в октябре. Он занимал должность начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии. Его обвинили в закупке некорректно работающих комплексов «Орёл-БПЛА», предназначенных для защиты Крымского моста.

По версии следствия, офицер затянул с закупкой комплексов, и возник риск срыва исполнения поручения президента России Владимира Путина, в рамках которого и обеспечивалась транспортная безопасность. Чтобы этого избежать, Волков, как считает сторона обвинения, поручил подчинённым закупить два комплекса «Орёл-БПЛА», зная, что их характеристики не соответствуют техническому заданию.