Луганск, 26 декабря, 2023, 21:10 — ИА Регнум. При помощи портала «Единой России» и Минцифры РФ «Я в России» жители новых регионов могут получить все необходимые услуги, не выходя из дома. В ЛНР активисты партии открыли волонтерские пункты помощи в регистрации, проводят обучающие встречи, раздают листовки и многое другое.

ER.ru В ЛНР активисты ЕР помогают каждому получить доступ к порталу «Я в России»

В Сватово, Старобельске и Северодонецке «Единая Россия» совместно с МФЦ открыла волонтерские пункты регистрации на портале «Я в России». В этих городах они особенно актуальны, так как у местных жителей нет доступа к интернету. А в подобных пунктах люди могут зарегистрироваться на портале, узнать обо всех предоставляемых услугах и получить их. Портал дает возможность оформить паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионные выплаты, пособия, льготы и многое другое.

ER.ru В ЛНР активисты ЕР помогают каждому получить доступ к порталу «Я в России»

«Очень важно помогать всем нашим жителям адаптироваться к новым реалиям. Сейчас мы полным ходом интегрируемся в правовое поле Российской Федерации и не секрет, что многое для нас в новинку. Именно для того, чтобы помочь разобраться во всех нововведениях, и был создан портал «Я в России». Наши активисты помогают регистрировать жителей отдаленных и прифронтовых районов, у которых нет возможности зарегистрироваться самим. Многим из них все это время приходилось выезжать в другие города и районы, чтобы получить необходимые услуги, но теперь они могут получить их в своем городе», — рассказал заместитель секретаря луганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

ER.ru В ЛНР активисты ЕР помогают каждому получить доступ к порталу «Я в России»

Для пожилых людей представители проектов «Старшее поколение» и «Цифровая Россия» регулярно проводят встречи, во время которых учат пользоваться сайтом «Я в России» и отвечают на интересующие граждан вопросы.

ER.ru В ЛНР активисты ЕР помогают каждому получить доступ к порталу «Я в России»

«Не менее важно помогать пенсионерам, потому что многие из них все еще плохо владеют смартфоном. Наша задача — показать, что в этом нет ничего сложного и что получать услуги в электронном формате проще, удобнее и быстрее», — отметил Александр Криеренко.

ER.ru В ЛНР активисты ЕР помогают каждому получить доступ к порталу «Я в России»

Кроме того, в городах и районах республики луганское региональное отделение партии разместило 50 билбордов с информацией о сервисе «Я в России». Также активисты разместили в общественных и социально значимых местах, где с информацией может ознакомиться большее число жителей, около 5 тысяч плакатов о портале «Я в России» и раздали 5 тысяч буклетов прямо на улицах городов. Вся эта информационная продукция содержит ссылку на сайт «Я в России» и QR-код.

ER.ru В ЛНР активисты ЕР помогают каждому получить доступ к порталу «Я в России»

«Портал «Я в России» значительно облегчает жизнь, потому что больше не нужно стоять в очередях и ждать. И еще раз повторюсь, что пользоваться сервисом легко, удобно и надёжно. И в этом уже убедились тысячи людей со всей ЛНР», — добавил Александр Криеренко.