Париж, 26 декабря, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Актёр Жерар Депардье назвал смелым решение 50 французских культурных деятелей поддержать его на фоне обвинений в домогательствах. 26 декабря артист отметил, что их коллективное письмо обрадовало его.

Thierry Roge/Global Look Press Жерар Депардье

«Я считаю, что это очень смелый поступок со стороны подписавшихся», — заявил Депардье в интервью радиостанции RTL.

Актёр подчеркнул, что не просил никого из деятелей поддержать его, и это была их личная инициатива. При этом некоторые другие их коллеги также планировали подписать коллективное письмо, но в итоге отказались, добавил актёр, не уточнив, о ком именно говорит.

Как сообщало ИА Регнум, обвинения Депардье в домогательствах возобновились с выходом интервью пожаловавшейся на него актрисы Элен Даррас. Депардье припомнили иск другой актрисы, Шарлот Арну 2018 года, обвинившей его в сексуальном насилии, разбирательство по которому длится пять лет, и смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, в 2019 году обвинившей актёра в приставаниях на съёмках в 1982 году.

16 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак заявила, что Совет ордена Почётного легиона начнёт административную процедуру, чтобы оценить соответствие Депардье этой награде, после чего он сам отказался от неё. Как указано в заявлении адвокатов актёра, Депардье передаёт свой орден министру культуры страны после её угроз возможным лишением этой награды. Президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение Депардье ордена на основе публикаций СМИ.

Коллегу Депардье, актёра Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям-жертвам насилия, за то, что он поддержал коллегу. Глава организации Лоран Буайе отметил, что понимает, почему Ришар, неоднократно снимавшийся с Депардье, поддержал его.