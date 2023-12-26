Москва, 26 декабря, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Симптомы рака носа и носовых пазух похожи на симптомы вирусных или бактериальных инфекций, заявил 26 декабря онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Симптомы включают ощущение давления в области носовых пазух, головные боли, затруднение носового дыхания, выделения из носа», — сказал врач «Газете.Ru».

При этом, онколог пояснил, что диагноз рака носовой полости устанавливается с учётом анамнеза, данных внешнего осмотра, риноскопии, рентгенографии, МРТ и биопсии.

По словам Иванова, наибольшая вероятность возникновения онкологии наблюдается у пациентов, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля. Он добавил, что причинами рака полости носа могут быть хронические воспалительные процессы и вредные привычки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября врач-онколог, хирург Иван Карасёв заявил, что первым и самым главным симптомом развития рака являются болевые ощущения. В этой связи специалист призвал не терпеть головную боль, которая наблюдается на протяжении длительного времени и не снимается препаратами. Карасёв отметил, что о болезни могут говорить нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова. Помимо этого, на онкологию могут указывать повышенная температура, постоянная усталость и сыпь.

Австралийские учёные в августе обнаружили «бытовой» способ, который позволит снизить риск заболеть раком. Так, по их данным, всего несколько минут энергичной физической активности снизят риск онкологии на 32%.