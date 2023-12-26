Херсон, 26 декабря, 2023, 20:04 — ИА Регнум. В Херсонской области запущено сразу несколько новогодних акций для того, чтобы охватить максимальное количество жителей разных возрастов, а также не забыть тех, кто одинок и проживает в различных социальных государственных учреждениях.

ER.ru Больше 1500 жителей Херсонской области охватили новогодние акции ЕР

Для одиноких пожилых пенсионеров в начале декабря стартовала акция «Серебряная елка». Принять участие мог каждый. Жители Херсонской области приносили то, что хотели передать пожилым землякам: телефоны, наушники, тёплые носки, одежду, продукты, фрукты. Всё, что удалось собрать, депутаты и волонтеры отвезли и передали проживающим в гериатрических центрах региона пенсионерам.

ER.ru Больше 1500 жителей Херсонской области охватили новогодние акции ЕР

«Было собрано больше 500 различных подарков и наборов, килограммы фруктов. Всё это мы отвезли в дома престарелых в Геническом, Новотроицком и Чаплынском округах. Там живут люди в возрасте, которые остались без попечения родных. Заботится о них государство, но им всё равно не хватает внимания, простого человеческого общения. Поэтому каждый наш приезд к ним дарит эмоции, радость и добро», — рассказал депутат Херсонской областной думы, член фракции «Единая Россия» Павел Тропкин.

ER.ru Больше 1500 жителей Херсонской области охватили новогодние акции ЕР

«Новогодняя ёлка» — это поздравление детей в садиках, школах, больницах и иных социальных учреждениях. Волонтеры и депутаты «Единой России» дарили, устанавливали и вместе с детьми украшали символ Нового года — ель.

ER.ru Больше 1500 жителей Херсонской области охватили новогодние акции ЕР

Для детей более чем в 30 детских садах, школах, больницах организовали праздничные концерты с участием Деда Мороза и Снегурочки. В некоторых районах, роль главных новогодних персонажей исполнили депутаты Херсонской областной Думы.

ER.ru Больше 1500 жителей Херсонской области охватили новогодние акции ЕР

«Детям дарили игрушки, сладкие наборы, книги. В одном из детских садов заведующая призналась, что таких добрых и светлых праздников она не видела уже много лет. Мы действительно стараемся подарить детям и взрослым праздник и радость перед Новым годом. Это один из самых любимых праздников россиян! И мечты должны сбываться. Несмотря на непростую оперативную обстановку, мы планируем охватить праздничными мероприятиями все 14 районов области. Отдельное внимание уделим ветеранам Великой Отечественной войны. Их в Херсонской области осталось совсем немного и долгое время на Украине они были совсем забыты. Сейчас наша задача — окружить их заботой и вниманием. Конечно, речь не только о праздничных днях, а в первую очередь о системной работе», — рассказал сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

ER.ru Больше 1500 жителей Херсонской области охватили новогодние акции ЕР

Региональную акцию «С Новым годом, ветеран!» запустили в Херсонской области вместе с федеральной. С 25 декабря по 7 января она пройдет по всей стране уже в четвертый раз. Волонтеры «Единой России» вместе с «Волонтерами Победы» адресно навестят и передадут подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

До Нового года в планах «Единой России» в Херсонской области — адресное посещение и поздравление многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с особенностями в развитии. Навестят волонтёры и одиноких маломобильных пенсионеров, чтобы поздравить и подарить подарок.