Москва, 26 декабря, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России получили в 2023 году более 20 млн различных боеприпасов, следует из материалов Министерства обороны об итогах уходящего года.

Помимо этого войска получили 250 самолётов и вертолётов, 57 кораблей, 617 тыс. единиц вооружения и экипировки. Для средств противовоздушной обороны в 2023 году поставили более 7200 зенитных управляемых ракет. Данные материалов ведомства привело «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря стало известно, что российские десантники Южного военного округа начали использовать беспилотники для доставки боеприпасов и провианта подразделениям, удерживающим первую линию обороны от украинских формирований. Как заявили в Минобороны, дроны применяют лишь при крайней необходимости, когда доставить необходимые грузы транспортом невозможно из-за артобстрелов.