Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров стран СНГ, прибывших на неформальный саммит в Санкт-Петербург, и пожелал им счастья и благополучия.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания», — сказал он.

Путин отметил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России, и она будет в первую очередь стремиться к тому, чтобы укреплять тесные связи с народами содружества. Также он заявил о важности развития дружбы и добрососедства на всём пространстве СНГ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855771" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На саммит СНГ прибыли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Во время заседания Путин заявил о востребованности сотрудничества в борьбе с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства также призвал не прекращать проведение памятных акций, посвящённых погибшим в годы Великой Отечественной войны, таких как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти».

В рамках саммита президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились после обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года. Они обменялись рукопожатиями.