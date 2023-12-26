Арлингтон, США, 26 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Три европейских политика — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони вошли в антирейтинг американского издания Politico. Боррелю, в частности, присудили антипремию «Борат от дипломатии».

Philipp von Ditfurth/Global Look Press Жозеп Борель

Борат — герой американо-британской комедии. Его имя стало употребляться в значении «благожелательного болвана».

«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость», — написало издание.

Утоняется, что ранее политик обращался с приветствием в адрес мирных выборов в Эквадоре. Во время них одного из кандидатов убили. Politico добавило, что Боррель стремится напоминать о своей «дипломатической несостоятельности», в то время как истекает срок его полномочий.

Урсулу фон дер Ляйен журналисты назвали «немкой, играющей в президента Европы», а Джорджу Мелони — «хоббитом, играющим фашиста».

ИА Регнум 29 ноября сообщало о присуждении изданием Politico главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной премии «Разрушитель года». Она вошла в топ самых влиятельных персон года по версии журнала, который разделил выделил три категории — «деятели», «мечтатели» и «разрушители».

Набиуллина стала «разрушителем» за дезорганизацию западной антироссийской политики, а её агрессивная денежно-кредитная политика, отметили журналисты, неоднократно спасала рубль и удерживала российскую экономику на плаву.