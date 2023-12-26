Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом он заявил во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге вечером 26 декабря.

Кадр из видео

«Хотел бы пригласить всех вас в качестве почётных гостей на церемонию торжественного открытия «Игр будущего» 21 февраля 2024 года в Казань», — обратился к коллегам глава государства.

Он назвал спорт и физкультуру неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества и поблагодарил белорусских коллег за успешную организации и проведение в республике Вторых игр стран Содружества. Путин также напомнил о Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, который пройдет в марте 2024 года.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин подписал федеральный закон о проведении международного турнира «Игры будущего». Мероприятие состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, в нём поучаствуют более 2000 спортсменов, которые посоревнуются в 21 дисциплине. Состязания поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Талисманом «Игр будущего» в 2024 году стала жар-птица Мира, которую разработали студенты из Татарстана.