Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Россия при председательстве в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году будет конструктивно выстраивать работу по безопасности и стабильности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом 26 декабря заявил президент Владимир Путин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В конструктивном ключе будем стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в общем евразийском регионе», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Россия будет бороться с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также коррупцией.

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Неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Перед этим участники саммита побывали в музеях-заповедниках «Павловск», «Царское Село» и «Петергоф».

Во встрече участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 декабря призвал страны СНГ сохранить общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием. Как отметил президент, именно многовековая общая история стран и народов СНГ, а также тесная культурная и духовная взаимосвязь стали прочным фундаментом, на котором строятся интеграционные процессы.

Президент России 22 декабря обсудил с членами Совета безопасности страны обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве Содружества независимых государств. Он отметил, что этот вопрос касается всех, включая соседей России.