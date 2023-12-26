Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Сотрудничество стран СНГ в вопросах борьбы с фальсификацией истории и нацизмом по-прежнему востребовано, заявил президент России Владимир Путин в начале неформальной встречи глав стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ

«Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — заявил глава государства.

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Отдельно президент отметил, что в рамках этой работы необходимо не прекращать проводить памятные акции, посвящённые павшим в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти».

Как сообщало ИА Регнум, в обращении к участникам заседания СНГ 18 декабря Путин также отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Важную роль в этой работе президент отвёл движению поисковиков и знаковым акциям, упомянутым выше, которые призваны познакомить жителей страны, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

Позднее, 20 декабря, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, авторы которой решительно осудили любые проявления, связанные с данными факторами, а также с преследованием и насилием по признаку этнического происхождения и проявлением религиозной нетерпимости. За принятие резолюции выступили 118 стран, включая Россию, Израиль, Китай, Бразилию, Белоруссию, Индию, КНДР, Египет и другие.