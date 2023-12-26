Москва, 26 декабря, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Власти РФ смогут удержать цены на куриные яйца при условии наращивания внутреннего производства этого продукта. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Яйца — это стратегически важный продукт для населения, в связи с чем их дороговизна стала объектом пристального внимания и действий со стороны российского правительства. С учётом этого для предпринимателей будет довольно рискованно без причины повышать цены на яйца, а дополнительные поставки товара из Азербайджана, Турции и Белоруссии должны заполнить рынок и вернуть цены к прежним значениям — 100-120 рублей в зависимости от категории яиц. На этом уровне цены можно будет удержать при условии наращивания внутреннего производства яиц, что также возможно в рамках политики импортозамещения», — спрогнозировала Новикова.

В свою очередь, профессор департамента международного бизнеса финансового университета при правительстве России, профессор кафедры бухгалтерского учёта, финансов и налогообложения имени К. А. Тимирязева Константин Лебедев ​ считает, что​ в 2024 году диапазон цен ​ в супермаркетах Москвы установится в пределах 90-140 рублей за десяток ​ в зависимости от категории, однако есть предположение, что импортные яйца будут стоить дороже, и прежде всего это связано с ценами на транспортировку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен. Признаки нарушений закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили в действиях компаний в четырёх регионах ― Кемеровской, Воронежской и Ивановской областях, а также Донецкой Народной Республике.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции. При этом в Минсельхозе пообещали, что цены на куриное яйцо стабилизируются после Нового года за счёт наращивания производства и импорта.

Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук была ввезена в Россию 19 декабря. Вторая в количестве 306 тысяч штук — 23 декабря.