Марьинка, ДНР, 26 декабря, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил России, которые освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике рассказали корреспонденту «Известий», велись бои, и почему у ВСУ нет мотивации воевать.

Как сообщает корреспондент, на левом фланге населенного пункта штурмовали бойцы 150-й мотострелковой дивизии, по правому шла пятая бригада Первого армейского корпуса. По правой стороне шли самые длительные бои. Бойцы ВС РФ смогли выбить ВСУ не только из последних домов, но и из нескольких укрепрайонов в полях. В ожесточенных боях российские военные проявили мужество и отвагу. И именно при этих сражениях они попали под огонь противника, после которого остались без связи, но сумели выжить.

«Непередаваемые ощущения. Очень неожиданно получилось. Сперва — звуковые сигналы от системы пошли, потом доклад уже и сам момент прилета», — вспомнил боец ВС РФ с позывным Хати.

После прилёта пропала связь с наводчиком. Российским военным нужно было действовать без поддержки очень осторожно, пояснил танкист с позывным Бардак.

«Во время прилёта чуть тряхануло. И получается, что связи у меня ни с наводчиком, ни с командиром, ни с управлением, которое нас направляло и подсказывало нам (не было — Прим. ред.). Тогда было принято решение пытаться найти свои следы и по ним также пытаться уходить. Мы всегда пытаемся ехать по ним, чтобы на мину не нарваться», — рассказал он.

Командир штурмовой группы с позывным Аякс поделился подробностями штурма. По его словам, военные под прикрытием артиллерии начали движение по команде, после чего заняли первый фланг. И в этот момент по бойцам ВС РФ начал «отрабатывать» противник.

«Сразу, когда подошли к вражескому блиндажу, случился контакт, первая двойка приняла на себя бой, уничтожив одного противника в то время, как вторая двойка уже обходила противника с правового фланга, закидывая гранаты. Потом вели сосредоточенный огонь по противнику», — поделился командир.

Боец с позывным Буба добавил, что солдаты украинской армии не понимают, за что ведут борьбу.

«У них нет того стержня, они воюют не за свою Родину, не за свою землю. У них нет мотивации. Мы более мотивированы, мы понимаем, что за нашими спинами наша родина, наши семьи, наш президент. Поэтому мы идем до конца, до победы», — заключил он.

Как сообщило ИА Регнум, при взятии Марьинки российские военнослужащие включили для ВСУ фронтовые песни Великой Отечественной — «Синий платочек», «Землянка». Звучал и Гимн России. Бойцы ВС РФ сделали это, чтобы поднять в своих рядах боевой дух и деморализовать противника.

Потерю Марьинки официально подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный. Он сказал, что этого города больше нет, а украинские военные отошли от западных границ населенного пункта.

О полном освобождении города, накануне, 25 декабря, президенту России Владимиру Путину доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Российский лидер поздравил военных.