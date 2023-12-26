Москва, 26 декабря, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В кафе АЗС «Роснефти» появился эксклюзивный кофе из Венесуэлы. Новый кофе представили 26 декабря в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Во время дегустации гостям павильона рассказали об особенностях сорта и регионе, где выращивают кофейные зерна.

Пресс-служба НК «Роснефть» На АЗС «Роснефти» начали варить эксклюзивный кофе

Венесуэльский кофе — это 100% арабика, выращенная в Андах на высоте 1800 метров над уровнем моря. Это придает напитку мягкий вкус с нотками ванили, шоколада и спелых фруктов. Кофе из Венесуэлы редко встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта.

Соглашение о поставках зернового кофе «Роснефть» и венесуэльские производители подписали в июне 2023 года во время XXVI Петербургского международного экономического форума. Первая партия кофе прибыла в Россию в декабре 2023 года.

Кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам. Это связано не только с сохранением национальных традиций выращивания кофе, но и с уникальными природными условиями. Сочетание особенностей климата и богатых почв высокогорных районов — все это создает идеальную среду для получения кофейных зерен.