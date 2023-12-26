Севастополь, 26 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В Севастополе отменили ранее объявленную воздушную тревогу, сообщил вечером 26 декабря губернатор города Михаил Развожаев.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Отбой воздушной тревоги!», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ранее ИА Регнум, тревогу объявили днём. Развожаев предупредил, что в районе Северной бухты и внутреннего рейда может появиться дым. Он пояснил, что военные используют табельные средства маскировки.

Утром того же дня ВСУ предприняли атаку на Феодосию. По данным Минобороны России, силы ВМФ отразили удар, но получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Российские силы ПВО уничтожили два Су-24 ВСУ в районе Жовтеня в 125 км северо-восточнее украинского Николаева. Истребители запускали авиационные управляемые ракеты.

В результате атаки украинских войск пострадали пять человек, при этом один из них погиб. Шесть домов в городе получили повреждения, их жителей эвакуировали.