Москва, 26 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Довгия, следует из базы ведомства.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Довгий

«Довгий Дмитрий Павлович. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

По какой именно статье ведётся розыск не уточняется.

Басманный суд в Москве 26 декабря заочно арестовал Довгия по делу об особо крупном мошенничестве. Эта мера будет действовать два месяца с момента его задержания или экстрадиции. В СМИ писали, что он уехал из России и находится в Израиле.

В 2008 году Довгия задержали. В 2009 году Мосгорсуд приговорил экс-главу ГСУ СК к девяти годам заключения. Тогда его признали виновным в получении взятки в 750 тыс. евро и превышении должностных полномочий. Суд также оштрафовал его на 800 тыс. рублей. В апреле 2014 года он вышел на свободу. В ноябре 2023 года появилась информация, что Довгий стал фигурантом нового уголовного дела.