Москва, 26 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Певец Дима Билан стал очередным участником скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, который извинился за участие в сомнительном мероприятии. В своём видео исполнитель заявил, что посещение светских мероприятий — часть его работы, и он знал о дресс-коде, но определил его границы по собственному усмотрению.

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«Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог, я мог отвечать только за себя. Это мероприятие было как окно между другими моими работами, и мой на него заезд был просто краткосрочный и джентльменский», — пояснил он.

По словам Билана, он не транслировал в социальные сети съёмки с вечеринки и не публиковал фотографий.

«Я не опубликовал ни одной фотографии. Понимаю, какая обстановка сейчас в нашей стране, хоть я вам это и не показываю, как и 95% моих переживаний», — заявил артист.

Как сообщало ранее ИА Регнум, певец Филипп Киркоровпублично раскаялся в том, что участвовал в «голой» вечеринке, заявив, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь». Он подчеркнул, что как артист существует только в России, любит Родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях. Киркоров заявил, что признаёт свою ошибку и просит, чтобы его творчество не ограничивали из-за «оплошности».

Его коллега, певица Лолита, также извинилась за участие в мероприятии. Она рассказала, что после этого её потребовали убрать из новогодних шоу. Певица призвала всех оставаться людьми, никому не желать плохого и попробовать вместе сохранить новогоднее настроение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.