Москва, 26 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, которая вызвала широкий общественный резонанс, изначально не планировалась как публичная. Об этом заявила посетившая мероприятие журналистка Ксения Собчак, принявшая участие в мероприятии. Видео она опубликовала в своём Telegram-канале.

Pavel Kashaev/Global Look Press Ксения Собчак

Она отметила, что сочла публикации с вечеринки неуместными.

«При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время — сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица», ― сказала Собчак.

При этом она добавила, что точно никого не хотела обидеть или оскорбить.

«Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и я хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности», — отметила телеведущая.

Собчак назвала глупостью отмену артистов, участвовавших в вечеринке, и разговоры об идеологической диверсии.

«Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — добавила журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, «голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса ― Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие.

Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После это от участников вечеринке последовали извинения. Ивлеева заявила, что осознала свою ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Также публично раскаялся певец Филипп Киркоров. Он выпустил видеообращение, в котором заявил, что заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит. При этом исполнитель подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на кого-либо другого.

Певица Лолита Милявская, позировавшая на «голой» вечеринке рядом с Киркоровым, сообщила, что зрители потребовали убрать её из новогодних передач. Она признала, что такое решение будет справедливым, так как нужно нести ответственность за свои поступки.

Актёр Станислав Садальский, комментируя скандальную вечеринку, назвал Ивлееву «дремучей тундрой». Он также заявил, что участники этого мероприятия могут удивить общество, только выставляя на показ обнажённые части тела.