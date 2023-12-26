Тайбэй, 26 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Тайвань расширит с января 2024 года ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию, сообщила 26 декабря пресс-служба экономического ведомства острова.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Новые 45 наименований товаров <…> добавили в список экспортного контроля, который соответствует требованиям ЕС, США и других дружественных альянсов», — говорится в сообщении ведомства.

Так, под ограничения попали технологии для производства полупроводников, некоторые виды химических веществ и медикаментов.

В ведомстве уточнили, что ограничения вступят в силу 25 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года власти Тайваня ужесточили контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в Россию и Белоруссию. Объяснили это тем, что товары могут использовать в военных целях.

Президент России Владимир Путин 1 ноября заявил, что страны, которые вводят антироссийские санкции, уже сами запутались в них и довели ситуацию до абсурда, запрещая даже ввоз отвёрток. Глава государства также отметил, что западные страны, принимая санкции, ударили по своей же экономике, что привело к сокращению там рабочих мест.

Кроме того, российские власти неоднократно заявляли, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на поначалу возникшие трудности, их удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России.