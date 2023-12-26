Киев, 26 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В столице Украины на улицах в разных районах города появились блокпосты с военными. Об этом сообщили пользователи соцсетей и местные СМИ.

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В Киевской городской администрации пояснили, что контрольно-пропускные пункты установили в рамках учений, которые пройдут в нескольких районах города.

«Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко добавил, что манёвры предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений и никак не связанными с анонсированным усилением мобилизационных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак сообщил, что по всей Украине до конца года оборудуют специальные блокпосты для вручения повесток. По его словам, ВСУ «берутся за мобилизацию», так как украинским бойцам на передовой требуется замена. Официально украинские власти эту информацию не подтверждали.

17 декабря бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что военкомат Обуховского района Киевской области развернёт мобильные блокпосты, чтобы там выдавать повестки. Согласно распоряжению, сотрудники военкоматов с представителями органов местной власти будут проверять на блокпостах документы у военнообязанных, чтобы выявлять нарушителей постановки на воинский учёт.