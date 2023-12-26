Москва, 26 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Футболист «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не дождался сдачи шести квартир и потребовал неустойки, обратившись с иском к застройщику в Тушинский суд Москвы. Об этом стало известно 26 декабря.

Кирилл Венедиктов

«Судом принят к рассмотрению иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» с требованием выплаты неустойки по шести договорам», — заявили ТАСС в суде.

«Лидер строительной отрасли» возводит на территории Москвы несколько жилых комплексов. Дату рассмотрения дела суд ещё не назначил.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября 29-летний Джикия сломал ребро на тренировке, поэтому не сыграл на выездном матче с «Факелом».

Спустя месяц, бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что Джикия перестал выходить на поле, потому что проиграл конкуренцию сербу Срджану Бабичу. По мнению экс-одноклубника Джикии, главный тренер команды оценил сложившуюся ситуацию именно так.

Джикия играет за «Спартак» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России и выиграл Кубок России. В текущем сезоне он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истечёт в июне 2024 года.