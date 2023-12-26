Москва, 26 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы арестовал устроившего смертельное ДТП на МКАД водителя Рамазана Гусейнова, сообщили 26 декабря в пресс-службе инстанции.

Прокуратура Москвы

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 февраля. Молодого человека обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ДТП на МКАД, в результате которого погибли два человека, произошло 23 декабря. Водитель Toyota, 20-летний Гусейнов, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «ГАЗель» и Great Wall.

От удара Great Wall выбросило на полосу встречного движения, автомобиль загорелся. Когда пожар потушили, в машине нашли тела двух человек — водителя и пассажира. Водителя Toyota задержали.