Москва, 26 декабря, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК) 26 декабря подвели «Политические итоги 2023 года». Мероприятие состоялось на площадке МИА «Россия сегодня», участники обсудили ключевые события, сыгравшие роль в уходящем году и озвучили прогнозы на наступающий. Модератором круглого стола выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Среди основных событий года политологи и социологи выделили консолидацию общества вокруг президента, единый день голосования и первые выборы в новых регионах страны, провал западных попыток ослабить Россию и образование в качестве нового формата связи государства и общества. Выбор этих событий подтверждён социологическими данными, которыми поделился директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

«Общество испытывает оптимизм, уверенность. В 2022 году произошёл феноменальный рост народного единства, сегодня 58% россиян считают, что в России есть народное единство. С марта 2022 года по нынешний день мы видим устойчивый уровень поддержки деятельности президента — 76%. Если говорить о ценностях, которые определяют уровень консолидации, то в первой тройке — крепкая семья, гордость за страну и историческая память. Важно отметить, что за этот год гордости за Россию стало больше», — заявил он.

Главным событием, по мнению экспертов, стала именно консолидация вокруг национального лидера, так как именно это определило политическую повестку уходящего года и повлияет на дальнейшую. Как заявил Алиев, чувство гордости — большой показатель, который сложился из многих факторов, и, как показали опросные рейтинги, большинство россиян хотят видеть президента Владимира Путина на новом сроке.

Особо эксперты отметили первые выборы в новых регионах страны. По словам политолога, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, они стали ключевым моментом консолидации.

«Задача интеграции наших новых регионов — одна из приоритетных. Голосование на прошедших выборах показывает, что политическое право и политические традиции способствуют интеграции и утверждают факт, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область теперь в составе России навсегда. Выборы в новых регионах — ключевой момент консолидации», — заявил он.

Говоря об итогах года, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что основные внешнеполитические факторы можно разделить на три блока: стратегический, функциональный и ценностный. Первый состоит в основном из эффективности политики Путина и правительства и неэффективности попыток ослабить Россию, второй — выступления России в качестве медиатора антиколониальной политики и построения нового миропорядка, третий — из стабильности и постоянства и честности и открытости России как основы политики на международной арене.

Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов и замначальника департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Анна Брайнес отметили, что на общество исключительно положительно влияет наличие множества образовательных проектов, а высшее образование активно отвечает всем вызовам нового времени.

Итог дискуссии подвёл доцент Финансового университета при правительстве, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Он назвал 2023 год «Годом белого лебедя».

«У нас год «белого лебедя», хотя все ожидали, что будет год «чёрного лебедя». Ожидания наших противников, что наша экономика развалится, не просто не состоялись, а наша экономика растёт, она стала по ВВП первой в Европе. Отсутствие изоляции — ещё один важнейший фактор этого года. Углубление противоречий с миром Запада не вызвало изоляции страны. Наоборот, Россия становится одним из центров альтерглобализма и борьбы с неоколониализмом», — пояснил он.

В завершение круглого стола эксперты отметили, что настроения общества к концу года гораздо более позитивные, чем в начале, и точно более позитивные, чем в конце прошлого года. Слово «надежда» встречается гораздо чаще.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу «ВЦИОМ-Спутник» от 16 октября, более половины россиян уверены в завтрашнем дне. Социологи пояснили, что результат формируется на основании вопроса «Если говорить в целом, чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне?», который имеет значения от −100 до 100 пунктов, где чем выше значение, тем больше уверенности у россиян. В то же время около 70% граждан России считают, что президент Путин должен баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.