Москва, 26 декабря, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Почти в каждом городе Украины можно купить справку, позволяющую избежать призыва в армию, но она стоит порядка $6 тыс., рассказал 26 декабря ТАСС сдавшийся в российский плен боец ВСУ по фамилии Ляшенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По слухам, в принципе, в Одессе и в других городах, я думаю, делают справки. Делают справки за деньги, я не знаю через кого, правда», — сказал он.

Ляшенко сообщил, что справки можно оформить в призывной или в медицинской комиссии. Также можно получить документ, дающий право на выезд за границу, добавил он. Украинский военный также рассказал, что долгое время мужчины сбегали из страны через молдавскую границу.

По словам пленного, на тренировочной базе ВСУ он заметил, что из тех, кого туда привезли (всего около 150 человек), большинство были старше 40 лет. При этом все говорили, что не хотят участвовать в боевых действиях.

Пограничная служба Украины 26 декабря сообщила, что в течение 2023 года выявила 220 групп, которые помогали уклонистам сбежать из страны. Кроме того, украинские пограничники на пропускных пунктах в день выявляют по 100 нарушителей, пытающихся выехать по фиктивным документам.

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 17 декабря заявил, что в стране больше нет тех, кто хочет вступать в армию, уклонения от службы приняли массовый характер. Он также сообщил, что от тех, кого призвали в принудительном порядке, нет почти никакой пользы.