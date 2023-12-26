Вена, 26 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Полицейский из Бургенланда в Австрии вызвал ажиотаж в местных соцсетях своим шлемом, на котором нанёс букву Z. После того, как стража порядка заподозрили в симпатии к России, он убрал литеру, нанесённую для обозначения первой буквы его фамилии, с экипировки. Об этом сообщило издание Exxpress.

РИА Новости

Венская полиция сразу же отреагировала и опубликовала объяснение.

«Буква Z ― это не политическое заявление, а просто начальная буква фамилии. Офицер просто пометил свой шлем для опознавания», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в сети Х.

Сам полицейский не придавал никакого значения символизму, но в конечном итоге ему пришлось стереть букву, чтобы избежать недопонимания. В полиции уточнили, что символ не имел никакого отношения к России.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военный операции в феврале 2022 года латинские буквы Z и V стали символами СВО. Их наносят на борта российской военной техники в качестве опознавательных знаков. Как объяснили в Минобороны, Z можно расшифровать как «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

В сентябре в Белгороде задержали мужчину, подозреваемого в поджоге уличной инсталляции в виде буквы Z. Момент поджога зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Задержанный — 28-летний мужчина, житель Калининградской области, проживающий в одном из общежитий Белгорода. При обыске у него обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой.

В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 7000 рублей Александра Неустроева, оскорбившего мальчика из-за буквы Z на его шапке.