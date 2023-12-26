Москва, 26 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Российские военные организовали трансляцию фронтовых песен для поднятия боевого духа бойцов и деморализации противника, следует из репортажа военного корреспондента Александра Сладкова с окраин освобожденной Марьинки.

Кадр из видео

«Звучат «Землянка», «Синий платочек», Гимн России. Звук легко долетает до украинских окопов, пленные нам все это подтверждают», — говорится в сообщении, размещённом под видео.

Трансляция песен даётся не просто. Аппаратуру запускают с помощью электрогенератора, после чего раздаются фронтовые песни.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Глава оборонного ведомства особо отметил действия военных прославленной 150-й дивизии и предложил главе государства наградить госнаградами отличившихся бойцов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении российского лидера созвониться с командиром батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Позднее сам боец Александр Трошин заявил, что сильно удивился и посчитал большой честью разговор с главой государства.

Позднее Трошин рассказал, как российские военные штурмовали последний дом после комбинированного удара авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе. По словам военного, самым сложныме был прорыв первой линии обороны ВСУ.