Москва, 26 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Самой популярной художественной книгой, которую воровали в магазинах сети «Читай-город» в 2023 году, стал роман Джорджа Оруэлла «1984», сообщила пресс-служба компании в пресс-релизе.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Книга вошла как в топ пропаж, так и в топ продаж 2023 года», — отметили в торговой сети.

Кроме того, в магазинах часто воровали нехудожественную литературу. В этом списке лидируют «Вакцина от одиночества. Истории, вправляющие мозги» (Ника Набокова), «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки), «Девушка с деньгами» (Анна Веселко), «Продажи» (Пол Аллен) и «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» (Хэл Элрод).

Также в магазине недосчитались большого количества школьной учебной литературы, чаще всего это атласы и контурные карты по географии, буквари и рабочие тетради для начальных классов.

В компании сообщили, что по итогам инвентаризации в торговой сети выявили пропажу почти 300 тыс. книг за год. Это на 10% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря прошло награждение победителей национальной литературной премии «Большая книга». Первое место занял роман «Чагин» Евгения Водолазкина. Второе место досталось Юрию Буйде за роман «Дар речи», третье — Алексею Сальникову за роман «Оккульттрегер». Всего в конкурсе участвовали 322 писателя.