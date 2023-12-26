Севастополь, 26 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В Севастополе 26 декабря объявили воздушную тревогу, сообщил глава региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сообщил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор ранее предупредил, что в районе Северной бухты и внутреннего рейда может появиться дым. Он пояснил, что военные используют табельные средства маскировки.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 26 декабря рассказал об атаке ВСУ на город Феодосию. В результате, как уточнили в МЧС, один человек погиб и четверо пострадали.