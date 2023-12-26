В центре Стамбула рухнуло здание
В центре Стамбула во время сноса обрушилось здание
Стамбул, Турция, 26 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В центре Стамбула произошло обрушение здания, готовящегося к сносу. Об этом 26 декабря сообщила газета Cumhuriyet.
«В стамбульском районе Кадыкёй во время сноса обрушилось здание», ― говорится в материале.
Под обломками оказался рабочий. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам. Раненого доставили в больницу машиной скорой помощи.
На место происшествия направили пожарные и медицинские бригады.
Как сообщало ИА Регнум, глава администрации Стамбула Экрем Имамоглу в марте заявил, что в городе в случае нового землетрясения магнитудой выше семи баллов могут обрушиться десятки тысяч зданий. По данным мэрии, в Стамбуле не менее 90 тыс. зданий находятся в зоне высокого риска, еще 170 тыс. — в зоне среднего риска.
Власти заявили, что уже принимаются меры по решению данной проблемы, ведутся переговоры с подрядчиками для укрепления существующих зданий или сноса старых.
Шестиэтажное нежилое здание обрушилось ночью 20 декабря на улице Гороховой в Санкт-Петербурге. По данным следствия, дом является нежилым, расселённым. Кадры обрушения попали на видео. Пострадавших нет. СКР и городская прокуратура начали проверку.